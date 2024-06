Reprodução/Instagram A influenciadora exibiu abdômen nas redes sociais e fãs elogiam





Neta da cantora Gretchen, Bia Miranda exibiu nas redes sociais fotos mostrando barriga trincada após dar à luz ao primeiro filho em menos de um mês, nesta quarta-feira, (26).

A jovem de 20 anos teve seu filho, Kaleb, no dia 5 de junho, fruto do relacionamento com o DJ Buarque. Há algumas semanas, Bia compartilhou alguns vídeos dançando logo após o nascimento do filho. Apesar dos comentários negativos sobre não estar ligando para o puerpério, seguidores elogiaram o corpo da influenciadora. "Chocada, nem parece que pariu a uma semana atrás, arrasou", disse uma internauta, "As invejosas passam mal", completou outra, "Nem parece que estava grávida", comentou uma seguidora.

Recentemente, Bia Miranda se envolveu em uma polêmica nas redes sociais após não deixar o recém-nascido dormir à tarde para não não ter trabalho à noite. Nisso, internautas criticaram a atitude da influenciadora. “Cadê a pediatra dele?”, disse uma seguidora, "Ele é novinho e precisa dormir, normal de bebê. É ela que tem que se adaptar com ele, são sacrifícios da maternidade!”, questinou outra, "Qualquer mulher pode ter filho, mas nem todas sabem ser mãe”, criticou uma terceira.