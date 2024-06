Reprodução/Instagram Luciano Szafir trata sequelas da Covid-19 com uso de cannabis

Nesta quarta-feira (26), após o Supremo Tribunal Federal (STF) votar a favor da descriminalização do porte de maconha, Luciano Szafir contou que está usando cannabis medicinal para tratar as sequelas da Covid-19. O ator passou por complicações da doença entre 2021 e 2022.

No terceiro resultado positivo, o artista teve uma embolia pulmonar e o tratamento exigia o uso de doses máximas de anticoagulante. O precedimento causou o rompimento de parte do seu intestino e reduzindo as suas chances de sobrevivência para apenas 15% na mesa de cirurgia. Foram 145 dias no hospital, entre idas e vindas.

"Há alguns anos, quase dez, leio sobre cannabis e pesquisas de canabidiol. Sempre fui um curioso. Hoje, pelo que me consta, são mais de 1800 produtos feitos de cannabis. Também é muito polêmico. O pessoal fala que cannabis é droga. Se você considerar que remédio é droga, é droga. Mas é muito conhecido, por exemplo... Quem não se aprofundou no assunto sabe que ele é utilizado para, por exemplo, Alzheimer, autismo de grau elevado, Parkinson, e outras doenças. Mas também tem cremes, xampus e muitas coisas que são feitas do canabidiol", começou ele.

Na sequência, ele afirmou que usa a cannabis há um mês. "Depois dos meus 145 dias -- entre idas e vindas em hospital -- fiquei com algumas sequelas, mas a maior delas foi... Assim que saí, precisei de psicólogo, psiquiatra, remédio, antidepressivo, tudo isso fui largando, mas não consegui largar remédio de tarja preta para dormir. São dois, por sinal. Comecei o tratamento com cannabis há cerca de um mês, até um pouco antes, mas com regularidade há um mês... E já larguei um remédio e diminuí muito a dose do outro".

Szafir destacou a importância do acompanhamento médico. "É claro... Tem que passar por um médico de confiança de vocês. Vou passar aqui onde me consultei, vou botar o link aqui embaixo, não precisa ir até lá, pode fazer on-line. É até uma coisa que acontece depois da pandemia, a gente não sai mais de casa. E é isso, gente! Vou sempre falando um pouquinho porque estou achando bem interessante, estou estudando bastante e está me fazendo bem", finalizou.





