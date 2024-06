Reprodução: Instagram Anitta e Karol G

Nos últimos dias, os fãs de Anitta se envolveram em uma polêmica após criticarem a atriz Selma Blair. Segundo eles, a atriz supostamente ignorou a cantora em um desfile de moda. Com isso, a artista de Hollywood se chateou com a proporção que o assunto rendeu e afirmou que amava a carioca.

Muito além de Selma Blair, veja abaixo 5 vezes que os anitters discutiram com artistas internacionais:

Karol G

A sensação latina Karol G participou do remix da faixa "Tá Ok", em 2023. No lançamento, a colombiana foi perguntada a respeito da ausência de Anitta na música. Os fãs da brasileira a questionaram pelo fato de a carioca ser um dos principais nomes do funk, sempre colocando o gênero em evidência nas suas canções.

A cantora, então, respondeu que chamou Anitta para colaborar em "Ta Ok", mas a carioca não conseguiu participar. Momentos após a declaração da colombiana, a brasileira postou uma suposta indireta no X, antigo Twitter. "Essa situação que vocês estão bolados comigo, não é verdade… A informação não procede. Mas gostaria de deixar baixo. Amo vocês, obrigada", escreveu.



A confusão entre ambas as versões das cantoras levou a teorias de que elas tivessem se desentendido. No entanto, Karol G finalizou o assunto com um pedido de desculpas. "Brasil, sinto muito pelo mal entendido. Só amor para todos!", disse G. Já Anitta afirmou que não participou do remix pois o cantor Maluma a teria pedido para não entrar na colaboração, uma vez que ele gostaria de ter uma música brasileira sem a presença de Anitta, com quem ele já colaborou algumas vezes.

Sam Smith

A cantora anunciou o cancelamento da faixa "Ahí" com Sam Smith em março de 2024. No entanto, Anitta voltou atrás e afirmou que a música entraria no álbum "Funk Generation". Quando o artista havia supostamente cancelado a parceria, os fãs da carioca foram às redes sociais do britânico para criticá-lo. No dia em que a pop star lançou o álbum, Sam Smith a parabenizou pelo projeto.

Samara Joy

Em 2023, Anitta era uma das concorrentes à categoria "Artista Revelação", no Grammy. No entanto, a carioca perdeu para a cantora de jazz Samara Joy. Os anitters discordaram do resultado e foram às redes sociais da americana para reclamar sobre a vitória dela.

Em entrevista à Folha de São Paulo, Samara Joy desabafou sobre como se sentiu após os ataques. "No começo, foi bem surpreendente, mas, eu entendo. Então, desculpa aí. Espero que vocês se divirtam no Carnaval. Continuo amando e respeitando todos os artistas. Não me afetou muito. As pessoas só a amam", disse a artista de jazz na época.

A cantora americana, então, disse que não encontrou a carioca pessoalmente, mas trocou dms com ela nas redes sociais: "Nos mandamos mensagens no Instagram. Disse que ia ao Brasil. Ela disse ‘me avise quando você for [ao Brasil| e vamos nos encontrar!", finalizou.

Tinashe

Em dezembro de 2021, a cantora Tinashe postou uma foto com Anitta e as cantoras Chloe Bailey e Normani. No entanto, a americana publicou uma foto editada, na qual a carioca não aparecia. No álbum postado pela artista, a foto original com a presença da brasileira estava por último no carrossel. Por isso, os fãs de Anitta comentaram na publicação feita por Tinashe. Ao fim, as duas cantoras não se pronunciaram sobre o ocorrido.

Azaelia Banks

O ódio de Azaelia Banks pela cantora Anitta dura há muitos anos. No entanto, em 2023, a rapper voltou a atacar a brasileira nas redes sociais. Banks utilizou o Instagram para atacar gratuitamente a carioca. "Ninguém gosta de você. Você é feia. Você tem essa vibe de terceiro mundo. E é isso que está te segurando, e originalidade. Sabe o que eu tô falando", argumentou ela.

"Ok, Brasil, qual é carreira que está flopando nos Estados Unidos e que paga robôs para vir até à minha página falar m**** de alguma aspirante do terceiro mundo? Eu não sei se ela quer ser a JLo ou a Shakira. Não sei quem ela quer ser", continuou a americana.

Após essa situação, os fãs da cantora a defenderam nos comentários das publicações de Azaelia Banks.

