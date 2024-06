Reprodução/Podcast Acompanhadas Bruna Surfistinha diz que vai contar sobre prostituição para as filhas

A influenciadora digital Rachel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, foi acusada de ter cometido o crime de maus-tratos aos animais. O caso foi encaminhado à Justiça nesta quarta-feira (26), que decidirá se ela vai ou não responder pelo crime.



Rachel está sendo investigada pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) de São Paulo, após a síndica do prédio em que a influencer mora a acusar de abandonar uma cachorra e três gatos em seu apartamento em novembro de 2023.

De acordo com os policiais e ativistas de ONGs que estavam no resgate dos pets, os animais estavam abandonados em um ambiente com fezes e urina. A ativista Luisa Mell e o deputado Delegado Olim compartilharam o momento do resgate dos animais nas redes sociais. Neles, é possível ver o local repleto de excrementos dos animais, potes de água e ração vazios, além dos pets se alimentando após o resgate.

VEJA MAIS SOBRE O RESGATE FEITO PELO PROTEJA PET DE ANIMAIS ABANDONADOS NA CASA DA BRUNA SURFISTINHA pic.twitter.com/Sn6nFMg9yZ — Delegado Olim (@DelegadoOlim) December 1, 2023





Ex-marido agressor

Em 2023, a influenciadora detalhou nas redes sociais que sofreu com um relacionamento abusivo. O ex-marido, Xico Santos, que é pai de suas filhas gêmeas, a agredia fisicamente. Em março do ano passado, ela entrou com uma medida protetiva contra ele.

"[Xico é] Agressor branco, dos olhos claros, simpático e sedutor. Padrãozinho da sociedade, que é poupado de qualquer crime. Me livrei com medida protetiva, mas não fui a última mulher que caiu no papo bonito dele!", afirmou a produtora de conteúdo.

Ela também revelou que, mesmo com a medida protetiva, entrou na Justiça contra ele: "Já estão acontecendo. Estou aguardando. Por isso não estou na mídia, apenas na Justiça. Afinal, é na Justiça que resolvemos problemas", acrescentou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp