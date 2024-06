Reprodução/Instagram Virginia e Zé Felipe compram mansão na praia em condomínio de Neymar

Nesta quarta-feira (5), Virginia Fonseca e Zé Felipe dividiram os seguidores os detalhes da casa de praia luxuosa que compraram em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

O casal compartilhou um vídeo exibindo partes da mansão, avaliada em R$ 27 milhões. O local conta com quadras de esportes, lago de peixes, piscina e área gourmet.

"Apresentamos a vocês nossa mais nova conquista: nossa casa de praia em Mangaratiba - RJ. Estamos tão felizes, desde a primeira vez que viemos para cá já apaixonamos, as Marias amaram e tudo conspirou para dar certo dela ser nossa. Muita gratidão a Deus e que ele abençoe sempre esse novo lar, que possamos colecionar muitos momentos bons, risadas e memórias alegres! Toda honra e glória a Deus, 2024 é nosso", escreveu a influenciadora na legenda.

A casa pertencia ao jogador de futebol Emerson Sheik e fica em um condomínio de luxo, que abriga celebridades como os jogadores Gabriel Jesus, Neymar e Thiago Silva, além das atrizes e Regina Casé, Adriana Esteves e Vladimir Brichta.

