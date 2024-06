Reprodução/Instagram Em tratamento contra a leucemia, Fabiana Justus vibra com cabelos nascendo

Fabiana Justus se emocionou ao mostrar o cabelo crescendo novamente enquanto evolui no tratamento contra a leucemia. A filha de Roberto Justus, que exibe os fios raspados atualmente, recebeu o diagnóstico da doença em janeiro e passou por um transplante de medula óssea em março.

Nesta terça-feira (25), ela filmou a cabeça e mostrou os novos fiozinhos. "E esse cabelinho nascendo?", escreveu Fabiana na legenda do vídeo.

Na semana passada, durante a comemoração de mesversário do filho caçula, Luigi, a influenciadora se fantasiou de Hera Venenosa e usou uma peruca ruiva. A data foi uma exceção, já que a empresária já contou que prefere não usar peruca no dia a dia, durante o tratamento contra o câncer.

"Superentendo e acho normal a pessoa não se sentir bem sem cabelo. Eu fiz peruca porque não sabia como ia me sentir e, no fim, não me senti bem com peruca no meu dia a dia", comentou. "Não me senti ‘eu’. Mas cada um é cada um e eu superentendo quem não quer sair por aí careca… até porque, quem não é exposta às vezes não está a fim de dar explicações para pessoas", relatou ainda.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp