Reprodução: Instagram Samara Felippo com as filhas

A atriz Samara Felippo, celebrou o aniversário de 15 anos da filha, Alice. Em uma postagem feita nesta terça (25), a artista homenageou a primogênita. "Hoje o dia é todinho dela. Quinze anos", escreveu a artista no stories do Instagram.

"Que seja a menina mais feliz da face dessa terra. Eu te amo", disse ela. Alice é fruto do relacionamento da atriz com o ex-jogador de basquete Leandrinho. Além da filha mais velha, eles também são pais de Lara, que tem 11 anos.

Sammara Felippo é uma atriz que se tornou nacionalmente conhecida pelo seu papel como a personagem Érica Schmidt, na sexta e sétima temporadas do seriado "Malhação". Além disso, ela participou de "Chocolate com Pimenta", interpretando a jovem Celina Costa Andrade.

Samara Felippo e filha Reprodução: Instagram Samara Felippo e filha Reprodução: Instagram

A artista também foi coadjuvante nos folhetins "O Clone", "Da Cor do Pecado", "América" e "Sete Pecados", todas da TV Globo. Na Record, a atriz contracenou na minissérie "José do Egito" e na novela "Os Dez Mandamentos".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.