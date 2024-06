Reprodução Influenciador é acusado de ridicularizar filha com paralisia cerebral





O influenciador Igor Viana , de 24 anos, é de Anápolis, Goiânia, e está sendo investigado por maus-tratos contra a filha Sofi a, que tem paralisia cerebral , e desvio de dinheiro das doações da criança.

Segundo o portal G1, ele afirmou que sua própria filha era “tão chata” e que “a vontade, às vezes, de largar na porta do orfanato e deixar alguém se virar, alguém tomar conta”.

Igor é conhecido por compartilhar a rotina da criança nas redes sociais. Porém, internautas começaram a notar comportamentos agressivos com a bebê. Não só isso, ele também já foi alvo de polêmicos envolvendo mulheres.

Em 2020, o influenciador publicou um vídeo em suas redes sociais afirmando que não pega meninas abaixo de 50gk. “Eu não pego mina abaixo dos 50 kg, mano. É um padrão que estabeleci. Eu acho que essa parada de estria nem é discutível. Quando vejo menina com estria, eu passo mal. Me dá meio que nojo, parece que vai rachar”, afirmou.

Igor também já denunciou um homem que terian invadido sua casa e teria o hostilizado, afirmando que era bissexual e que os ataques feitos contra ele eram homofobia.

Além disso, a mãe de Sofia, que possui uma conta no OnlyFans, realizou 5 testes de DNA até descobrir que o verdadeiro pai era o influenciador, o que levou a apelidá-lo de "Pai da Soso".

Igor está tentando seguir carreira como rapper e compartilhou um feat com DJ Allok. Ele teria afirmado que as músicas da cidade Anápolis eram muito ruins e comparou com sua parceira com o músico.