Mayra Dugaich Festival cancela show de Oruam após polêmicas





Oruam relatou em seu Instagram que foi impedido pela polícia de realizar um show em Portugal, embora não tenha dado maiores explicações sobre o ocorrido. Logo depois, ele postou uma foto sorrindo e mostrando seus dentes de ouro com a legenda: "Será porque eles me odeiam?".





Há exatamente três meses, Oruam prestou uma homenagem ao pai durante sua apresentação no Lollapalooza Brasil. O trapper usou uma camisa com a imagem de Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, e a palavra "liberdade" estampada. Após receber críticas, ele fez um desabafo.

"Meu pai foi preso com 20 anos, quase 30 anos atrás. Há mais de 15 anos, vive trancado numa cela de seis metros quadrados, com duas horas de banho de sol por dia, quando é autorizado, e sem contato com nenhuma outra pessoa que não os carcereiros. Eu e minha família podemos, quando é autorizado, vê-lo uma vez por mês, por poucas horas, e através de um vidro, sem nenhum contato físico", detalhou.

Oruam também expressou que não teve a oportunidade de viver momentos simples com o pai devido à prisão. "Minha vida é assim desde que sou uma criança. Não tenho uma foto sequer com meu pai, e muito menos tive o prazer de desfrutar de coisas simples com meu pai", escreveu.