Juliana Paes aproveitou o primeiro final de semana de inverno para curtir a praia no Rio de Janeiro. Em seus stories no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece usando um biquíni de crochê, chapéu de palha e óculos escuros.

Ela também publicou um registro em vídeo mostrando o marido, Carlos Eduardo Baptista, tomando banho de mar.

A atriz, que esteve presente na primeira fase da novela “Renascer”, está para voltar ao ar em “Pedaço de Mim”, da Netflix, que estreia no dia 5 de julho. Além de Juliana Paes, o primeiro melodrama brasileiro do streaming conta com outros grandes nomes no elenco, como Vladimir Brichta, Palomma Duarte, João Vitti, Jussara Freire e Felipe Abib.

Juliana Paes e Vladimir Brichta em cena da novela "Pedaço de Mim", da Netflix Reprodução/Netflix