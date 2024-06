Reprodução/Instagram Bianca Andrade fala sobre amigos





A empresária Bianca Andrade , de 29 anos, está prestes a lançar uma nova linha de beleza. Em seu Instagram neste domingo (23), Bianca desabafou sobre amigos que a têm procurado pelas redes sociais para pedir presskits. A ex-BBB aproveitou a oportunidade para solicitar apoio e engajamento em seu novo empreendimento.





"Deixa eu fazer uma pergunta muito importante para os meus amigos que estão aqui me pedindo presskit por direct: vocês já se inscreveram na minha live? Vão assistir? Comprar pelo menos um blush para ajudar tua amiga empreendedora independente? Ah, tá", disse ela. Presskit é um kit enviado à imprensa e aos influenciadores digitais com produtos para apresentar o lançamento.

Bianca se prepara para relançar sua marca de maquiagem no dia 25 de junho. A Boca Rosa abandonou a cor que a tornou famosa e adotou o cinza em seu rebranding. Segundo a empresária, a nova identidade visual busca embalagens clean, semelhantes às de outras marcas internacionais de celebridades. As inspirações incluem Rhode, de Hailey Bieber, Fenty, de Rihanna, e Rose Inc, de Rosie Huntington-Whiteley.