Douglas Martins assume um relacionamento com Estefani Caroline

O amor está no ar! O influenciador digital Douglas Martins, do Casal Maloka, anunciou que está namorando oficialmente com a também influencer Estefani Caroline, apontada como pivô do fim do casamento dele. O influencer ficou conhecido por seu relacionamento de seis anos com Gabrielly Miguel, com quem criava conteúdos para as redes sociais.



No último sábado (22), Douglas divulgou um comunicado anunciando o romance com Estafani, e divulgou que passou por um momento complicado com o casal.

No texto divulgado pelo casal, eles afirmam: "Queridos seguidores, neste momento tão delicado, precisamos muito do carinho e da compreensão de todos vocês. Depois de muitas conversas, estamos empenhados em traçar objetivos como pessoas e como um casal, contando com toda uma rede de apoio, nos amparando e orientando no quesito pessoal e profissional."

Eles continuam: "Estejam conosco, desejando o nosso bem e intercedendo por nós, para que juntos consigamos superar este momento tão difícil. Com fé em Deus e com vocês, conseguiremos. Um beijo no coração de todos".

Fim do Casal Maloka

Em maio, Douglas e Gabrielly anunciaram o término do casamento após seis anos juntos. Estefani, que seria empregada doméstica do então casal, foi apontada como pivô da separação, após rumores de que ela teria um affair com Douglas. Ainda em maio, Gabrielly já engatou em outro relacionamento com Vinicius Augusto.

Estefani, por sua vez, afirma que ela teria sido traída: "Estão falando aqui, muito comentário, muita gente comentando nos meus vídeos, falando que eu, Estefani Caroline, fui o pivô da separação de Gabrielly e Douglas e não, gente. Não fui. Foi o contrário. Eu fui traída por Gabrielly e Vinicius. Fui traída lá no Rio de Janeiro. Eu vi com meus próprios olhos os dois juntos. Eu vi ela dando salgado na boca dele”.

