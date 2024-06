Reprodução: Instagram Klara Castanho

A atriz Klara Castanho aproveitou as férias na Espanha para públicar fotos na praia nesta segunda-feira (24). Nos comentários da publicação, famosos e os seguidores da artista a enalteceram.

"Guapa", escreveu Maísa. "São Paulo nao tem praia? Não seja por isso, vamos para a Espanha", brincou uma internauta. "Sempre maravilhosa sorridente e linda e doce de pessoa", elogiou uma segunda.



"Que princesa linda", acrescentou um terceiro. "Cada dia melhor minha linda, sua energia está linda", comentou um quarto. "Que sorriso lindo", aclamou um quinto. "Linda! Amei o biquíni, a cor, o modelo!", opinou uma sexta.

Klara Castanho Reprodução: Instagram Klara Castanho Reprodução: Instagram Klara Castanho Reprodução: Instagram Klara Castanho Reprodução: Instagram

Klara Castanho é uma das atrizes jovens mais conhecidas do Brasil. Em 2013, ela se tornou nacionalmente popular com a novela "Amor à Vida", quando intepretou Paulinha. Recentemente, a artista participou dos sucessos "De Volta aos 15" e "Bom dia, Verônica", séries da Netflix.

