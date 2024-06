Reprodução O ator não se vê como o "solteiro do ano"

O ator Cauã Reymond, de 44 anos, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (24) para compartilhar fotos da viagem que está fazendo com a filha Sofia, de 12 anos, pelo Uruguai. A pequena é filha do ator com a atriz Grazi Massafera, de 41 anos.



Na legenda, Cauã fez uma reflexão acerca da paternidade e recebeu elogios dos seguidores, que ressaltaram a beleza de Sofia. O ator escreve: "Me sinto imensamente agradecido pelo privilégio de poder proporcionar esses momentos pra minha filha, que acaba sendo um momento especial de nós dois. Ver seu sorriso, sua curiosidade, seu conhecimento se expandindo, me deixa em felicidade plena. Minha melhor companhia. Maior amor do mundo".

Nos comentários, os seguidores ressaltaram a semelhança de Sofia com os pais. Uma seguidora escreveu: "Juntou a beleza dos pais em uma pessoa só". Outra ressaltou: "Nossos filhos nossa melhor versão! Linda ela". "Nossa, de perfil é o pai escrito" e "Tá parecendo muito com você", cravaram.

Cauã Reymond foi casado com Grazi Massafera de 2007 a 2013. Entretanto, mesmo após mais de dez anos do término do casal, fãs torcem para que eles reatem a relação.

Em junho do ano passado, Grazi comentou sobre as expectativas criadas em torno de um retorno do relacionamento dos dois: " Somos parceiros em relação à criação da Sofia e só. Tudo que está na imaginação das pessoas diz respeito a elas e não a nós".

Segundo Grazi, ambos conseguem relevar as expectativas: "A gente lida muito bem com isso porque é uma parceria que vai ser para a vida toda em relação à nossa filha", pontou. "Nós temos amizade, parceria. Nada mais [que] isso".

