Reprodução/Instagram Sarah Becker, ex-participante do reality show da MTV





Sarah Becker, ex-participante do reality show da MTV na quinta temporada de "The Real World", edição Miami, morreu aos 52 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada.

De acordo com o site americano TMZ, que entrou em contato com a família de Sarah, a ex-integrante do programa enfrentava problemas de saúde mental.

Segundo o site, Sarah veio a óbito na semana passada em sua casa, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Ela teria se mudado para essa região para cuidar da família no ano passado, mas seus planos era de voltar para a Califórnia.

Ainda conforme a publicação, além de lidar com a saúde mental fragilizada, dramas familiares teriam piorado o estado de Sarah, que cuidava de sua mãe e irmã doentes.

Sarah Becker ganhou repercussão mundial ao participar da quinta temporada de "The Real World", em Miami, em 1996, na MTV. À época da atração, ela tinha 25 anos e trabalhava em uma indústria de quadrinhos.

Em sua participação no reality, a jovem trouxe um cachorrinho de volta para a casa durante o 13º episódio da temporada, que foi um dos momentos marcantes da edição.

Reprodução/MTV Sarah Becker no 'Real World Miami'