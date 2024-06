Divulgação/Globo Luciano Huck defende Nathalia Dill





O apresentador Luciano Huck defendeu Nathalia Dill após a atriz ser detonada nas redes sociais por ter dado a nota 9.9 para o o participante Juliano Floss durante a participação como júri de artistas no Dança dos Famosos, no último domingo (16).

Por conta da "nota baixa", o influenciador foi eliminado com 0.1 de diferença. Neste domingo (23), Huck fez questão de dizer que as pessoas convidadas para o júri artístico possuem a total liberdade para julgar como quiser.

"Semana passada, a Nathalia Dill deu 9.9 numa performance, Juliano Floss que eu adoro, mas ela está no direito dela. Eu fico muito incomodado quando esse tribunal sem noção da internet começa a julgar as pessoas porque elas têm opinião, as pessoas têm que ter opinião", disse o marido de Angélica.

Em seguida, o apresentador da atração ressaltou: "Eu queria deixar claro que aqui é um espaço aberto, as pessoas falam o que elas querem, dão a opinião que elas querem, elas mostram seus interesses, suas escolhas, enfim, aqui é um palco com a absoluta liberdade".

A atriz Lilia Cabral, jurada convidada deste domingo, também saiu em defesa da colega de profissão. "A Nathália é tão fofa, gente. Não pode ser castigada assim, porque ela é uma pessoa que tem opinião e isso não significa que ela tenha feito alguma coisa errada, né? Agora, julgar julgar artisticamente, é muito difícil".

