Fabiana Justus posta reencontro emocionante com seus avós





Fabiana Justus, diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro deste ano, emocionou os seguidores neste sábado (22) ao mostrar o reencontro com seus avós, Célia e Jacques Chryzman, depois de quatro meses sem vê-los.

A filha de Roberto Justus preparou uma surpresa especial para seus avós e compartilhou nas redes sociais o momento em que faz a visita aos pais de sua mãe, Sacha Chryzman.

"Eu estava sem ver meus avós desde fevereiro... minha avó teve que operar e depois teve pneumonia e alguns outros vírus, e eu nos tratamentos e depois isolamento, e com isso não podíamos nos ver", explicou a influenciadora.



Em seguida, ela comemorou o reencontro: "Agora que ela está bem (graças a Deus) e que meu médico começou a me liberar um pouco mais, resolvi fazer uma surpresa para eles e levei a família toda para a casa deles sem eles nem imaginarem. Minha mãe foi minha cúmplice e foi muuuuito especial!".

Fabiana Justus explica por que não usa peruca durante tratamento



A empresária e influenciadora Fabiana Justus, de 37 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (17) para explicar por que optou por não usar peruca após a queda de cabelo, ocasionada por conta das quimioterapias previstas no tratamento dela contra leucemia mieloide aguda.

"Super entendo e acho normal a pessoa não se sentir bem sem cabelo. Eu fiz peruca porque não sabia como ia me sentir e, no fim, não me senti bem com peruca no meu dia a dia. Achei desconfortável e não me senti 'eu'", explicou, por meio dos stories do Instagram.

No lugar da peruca, Fabiana faz uso de lenços e turbantes. Às vezes, a influenciadora sai sem nenhum tipo de acessório na região da cabeça. "Mas cada um é cada um e eu super entendo quem não quer sair por aí careca. Até porque, quem não é exposta às vezes não está afim de dar explicações para as pessoas", acrescentou.