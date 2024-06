Reprodução X, antigo Twitter - 21.6.2024 Taylor Willy em 'Havaí Cinco-0'

Morreu na última quinta-feira (20) o ator e atleta Taylor Wily aos 56 anos. O falecimento foi anunciado pela emissora havaiana "KITV News". A causa da morte não foi divulgada pelos familiares do artista, conhecido pela atuação no seriado "Havaí Cinco-0".





Peter Lenkov, criador dos remakes do seriado, veio a público lamentar a morte do ator, que interpretava o icônico personagem Kamekona Tupuola. "Estou arrasado. De coração partido. Vou postar alguns sentimentos detalhados mais tarde. É muito difícil agora", admitiu.





"Taylor, como eu te disse muitas vezes, me apaixonei por você na primeira audição. Você entrou com uma toalha na cabeça enxugando o suor, e eu fui conquistado. Você me encantou para te tornar um personagem fixo na série e na minha vida. Você era família. E vou sentir sua falta todos os dias, irmão", desabafou.





Willy nasceu em Teila Tuli, Havaí, no dia 14 de junho de 1968. O intérprete, que deixou dos filhos e a esposa, havia completado 56 anos de idade sete dias atrás. Fora a fama conquistada com "Havaí Cinco-0", Taylor se destacou pela carreira esportiva: ele já foi lutador de sumô e também de UFC.

