Instagram Ivy Moraes e Arthur Picoli em Curaçao

O amor está no ar! Os ex-participantes do "Big Brother Brasil" Ivy Moraes e Arthur Picoli compartilharam nesta sexta-feira (21) os registros da viagem que estão fazendo em Curaçao. Ivy aproveitou o dia para fazer uma emocionada declaração de amor ao namorado, que está completando 30 anos.



Na publicação, a ex-sister escreve: "Já ouviram aquela frase clichê? 'O aniversário é seu, mas sou eu quem ganha o presente?' Ela nunca fez tanto sentindo pra mim. Ter te conhecido esse ano foi o meu melhor presente, foi tão inesperado e, ao mesmo tempo, especial".

Ivy continua: "Estou muito feliz em poder dividir a minha vida com você, poder conhecer esse seu coração lindo e puro. Você tem me trazido as melhores sensações da vida, paz, amor e alegria são uma delas… Não poderia deixar de te desejar isso e muito mais. Que você seja infinitamente feliz, que todos os seus sonhos se realizem! Deus te abençoe e guarde, feliz dia meu amor. Eu amo muito você".

Arthur respondeu a amada. Nos comentários, ele escreveu: "Te amo minha princesa. Sem dúvidas um dos aniversários mais especiais da minha vida. Sua companhia torna tudo mais legal, até uma rabada de golfinho na cara".

Os fãs do casal parabenizaram Arthur e felicitaram a união dos dois. Uma seguidora escreveu: "Grande verdade que Deus abençoe seu relacionamento lindos vocês dois nasceram um para outro".

Outro completou: "Que casal mais lindoooo e perfeitooo, Ivy e Arthur, que Deus abençoe infinitamente o amor de vocês com toda a felicidade que vocês merecem". Uma seguidora já até previu um filho do casal: "Apaixonada por vocês juntos… Só casem e tenham muitos Ivythurzinhos… Sem dúvidas, um lindo encontro de almas! Que Deus proteja e abençoe muito vocês!"

