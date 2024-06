Reprodução/Divulgação Zé Neto e Crtisitano relatam luta contra a depressão e explicaram o motivo do cancelamento dos shows o ano passado

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano lamentaram a morte do cantor Chrystian, que morreu aos 67 anos nesta quarta-feira (19). Os cantores possuia uma rixa com o artista e seu irmão, Ralf, após os veteranos terem supostamente recusado um encontro após um show que abriram para eles.



O texto publicado pela dupla afirma: "Descanse, amigo. Beijo grande e muitas orações aos familiares e fãs desse grande artista (e ídolo) que perdemos. #Chrystian".

A briga entre as dupla foi contada por Zé Neto e Cristiano em uma entrevista ao Canal Sertanejo no YouTube. Segundo eles, há alguns anos, eles abriram um show de Chrystian & Ralf. Entretanto, eles teriam sido barrados no camarim dos ídolos.

"Tinha uma fila com 20 e tantas pessoas podem tirar foto e ter acesso, isso a gente entende porque estamos acostumados", lembrou Zé Neto. "Entramos, e chegou na porta do camarim, eu não sei se é filho, acho que é filho do Chrystian, atendeu todo mundo. Chegou na nossa vez ele falou: meu pai e meu tio não querem atender vocês”, afirmou.

"E aquilo mexeu demais, mas não julgo os caras, talvez não tenha sido o dia certo, eles têm o limite deles. E quem sou eu, que é Zé Neto e Cristiano para falar alguma coisa dos caras", continuou Zé Neto.

Eles ainda ficaram no show para aproveitar o show: "Não os conheço como pessoas, peço desculpa por ter falado em público o que falei [sobre não ter sido atendido por outros]. Como artistas está para nascer outros como vocês. Talvez Chrystian um dia eu tome uma com você. Continuo sendo fã e escutando e admirando", afirmou o sertanejo.

Além de Zé Neto e Cristiano, outros artistas se despediram de Chrystian nesta quinta-feira. O cantor deixa mulher e filhos e não via Ralf há quatro anos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp