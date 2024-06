Reprodução Ex-mulher Jaca sofre AVC aos 38 anos e passa por três dias de sedação

Dayane Cristina Gonzalez, 38 anos, conhecida como ex-Mulher Jaca, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) no início desta semana. Através do Instagram, nesta quinta-feira (20), a bailarina lamentou o estado de saúde e detalhou sequelas temporárias.

"Nós só nos damos valor quando estamos aqui. Nem sei como dar essa notícia para vocês: sempre estressada, querendo ganhar o mundo, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Pois é, meu povo. Tive um AVC com 38 anos", contou ela, hospitalizada.

A bailarina relatou que começou a sentir mal-estar no sábado (15). "A vida é uma merd*. A gente trabalha tanto, tanto, tanto para conquistar as coisas e, quando conquista, não tem saúde".

Dayane soube que o corpo estava anormal quando sentiu as mãos formigando após praticar exercícios. "Ainda me falta ar no cérebro. As mãos, muito dormentes, ainda não voltaram, e tenho que fazer fisioterapia agora. Meu lado esquerdo parou completamente, até a perna. Acordei hoje pensando que fosse domingo - ou seja, estou sedada desde domingo".

A bailarina apontou que a última lembrança foi de perceber a perna tremendo muito. "Não consegui me controlar e tive uma convulsão e senti algo na minha cabeça estourando. Acordei ontem acreditando que fosse domingo, três dias sedada. Valorizem a vida. Ultimamente tenho passado por tanta provação na vida, que nem sei", disse reflexiva.

