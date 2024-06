Reprodução/Instagram Gretchen se pronuncia sobre morte do ex, Chrystian

A equipe de Gretchen se pronunciou sobre o silêncio da cantora após a morte de Chrystian . Os artistas foram casados em 1981 e ela foi cobrada nas redes sociais pela falta de homenagens.

O cantor morreu na madrugada desta quinta-feira (20) e a assessoria da artista explicou a falta de contato entre os dois após a separação.

"A assessoria de imprensa da cantora Gretchen comunica que a artista não se pronunciou e nem se pronunciará sobre a morte do cantor Chrystian. Embora eles tivessem tido um breve relacionamento, o contato entre os dois não existia há mais de 40 anos", diz um trecho da nota.

"Sendo assim, ela diz que tem profundo respeito ao acontecimento e, principalmente, a viúva do cantor e ao seu marido. Gretchen deseja seus sinceros sentimentos e pêsames a viúva e aos filhos do cantor, e que Deus os conforte", finaliza.

Irmã de Gretchen marca presença no velório de Chrystian

Na manhã desta quinta-feira (20), Sula Miranda, irmã de Gretchen, esteve no velório do cantor Chrystian em São Caetano do Sul, no ABC de São Paulo.

Além dela, outros famosos como Renato Teixeira, Sérgio Reis e Roberta Miranda se despediram do sertanejo.

