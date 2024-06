Reprodução Marido de Cleo Pires sofre traumatismo craniano após cair de skate

O empresário Leandro Dlucca, marido da atriz Cleo Pires, sofreu um acidente no último final de semana, quando caiu e bateu a cabeça. O caso aconteceu durante um passeio de skate. Nesta quinta-feira (20), ele atualizou o quadro de saúde e disse estar bem.



Após bater a cabeça, Leandro Dlucca foi levado para a unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, em São Paulo, sob diagnóstico de hemorragia interna.

Através da equipe de Cleo Pires, nesta quinta-feira, foi confirmado o acidente. "A assessoria de comunicação da atriz e cantora Cleo informa que seu marido, Leandro De Lucca, foi internado no Hospital Samaritano após uma queda enquanto andava de skate e acabou batendo a cabeça. Queremos tranquilizar a todos a respeito do estado de Leandro, que se encontra consciente e estável, recebendo os cuidados necessários para sua recuperação completa e em breve terá alta", diz a nota.

Após internautas e fãs do casal ficarem aflitos com o relato, Leando DLucca apareceu nos Stories do Instagram, mostrando estar bem.

"Fala galera, boa noite passando aqui para deixar vocês tranquilos, sei que está saindo em algumas mídias sobre o meu acidente, né? Uma pancada aqui, eu sofri um traumatismo craniano, uma hemorragia interna, mas já saí da UTI, tá bom? O quadro perigoso já passou. Estou bem assistido, estou com a minha família. Tá tudo bem, muito obrigado pela preocupação, estamos juntos. Só enviem boas energias", declarou, mostrando a cicatriz do ferimento na cabeça.