Divulgação/Lionsgate - 19.05.2022 Donald Sutherland como Presidente Snow em 'Jogos Vorazes'

Morre aos 88 anos o ator Donald Sutherland, mundialmente conhecido por interpretar o Presidente Snow na franquia de filme “Jogos Vorazes”. De acordo com as informações do portal Deadline, Donald morreu nesta quinta-feira (20) após complicações envolvendo uma doença não especificada.



O ator ficou conhecido no mainstream através da franquia que adapta os livros de “Jogos Vorazes”. Dentre outros trabalhos de Donald estão suas atuações em "Orgulho e Preconceito", "Invasores de Corpos", "Ad Astra", "Cidadão X" e "The Undoing".

A performance do ator sempre foi exaltada pela crítica especializada, com ele vencendo diversos prêmios durante sua carreira, como: um Emmy de "Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Telefilme" e um Globo de Ouro como "Melhor Ator Coadjuvante em Televisão" pelo seu papel em "Cidadão X", além de um Oscar Honorário em 2018.

Seu papel como Presidente Snow, o grande vilão da franquia "Jogos Vorazes", acabou gerando diversos fãs pelo mundo. O personagem era responsável por oprimir os distritos de Panem, sendo o principal antagonista de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) ao tentar suprimir uma revolução.

O velório e sepultamento de Donald deverá ser feito em uma celebração privada, à pedido da família.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp