Rerprodução/Globo Repórter tira a roupa ao vivo e deixa Patrícia Poeta com 'inveja'

Patrícia Poeta se surpreendeu no Encontro desta quinta-feira (20) após o repórter Felipe Velozo tirar a camisa durante a participação no programa. Na ocasião, o jornalista comentava o clima quente no Rio de Janeiro direto da Pedra do Arpoador.

Enquanto conversava com um senhor, o repórter declarou que estava com inveja das vestimentas do entrevistado.

"Eu estou com certa inveja de você, porque eu tô com muita roupa e você de sunga, feliz da vida, com esse sorrisão, aproveitando a praia como muita gente aqui", disse ele.

Felipe ainda pontuou o caso para a apresentadora. "Mas Patrícia, eu realmente tô achando que estou com muita roupa. Além disso, quando estava chegando aqui, o pessoal me perguntou se preciso entrar todo engomadinho para fazer as matérias".

Ao fim da reportagem, Felipe deixou o microfone de lado e tirou a camisa. "Mas eu vou aproveitar que a gente já está chegando no final e vou tomar uma água de coco porque o sol aqui está daquele jeito".

Rindo, Patrícia Poeta concordou: "Faz muito bem… Inveja boa estou eu de você", concluiu.





