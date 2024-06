Reprodução: Instagram Ex-BBB chega a gastar R$ 60 mil em procedimentos estéticos

A influenciadora Mari Gonzalez revelou a quantia que gasta para manter a sua rotina de autocuidado atualizada. A ex-BBB investe o valor de R$ 60 mil para manter o rosto, os cabelos e o bumbum da forma que gosta.



Na região do bumbum, a apresentadora gasta R$ 40 mil com um procedimento chamado Bumbum Sculpt, que injeta bioestimulares e ácido hialurônico no local. “O tratamento empina, dá volume e contorno aos glúteos. Tiro um dia no mês para fazer todo o meu protocolo estético”, defendeu Gonzalez.

“A periodicidade do tratamento depende da indicação médica, pois é um protocolo personalizado que envolve injetáveis. Os resultados se mantêm por um a dois anos”, explicou a dermatologista Taiz Campbell. Além da influenciadora, ela cuida de famosas como a apresentadora Xuxa Meneghel e a atriz Maisa.

Nos cabelos, a ex-BBB prioriza pelo cuidado com seus fios, que recebem ativos e vitaminas próprios para queda e enfraquecimento na região. O procedimento custa R$ 3 mil. “Usamos um pente de alta frequência conhecido por sua função bactericida que ativa a circulação do couro cabeludo”, contou a médica.

Para o rosto, Mari Gonzalez investe um pouco mais do seu dinheiro. Ela utliza o Liftera e o Adva para a região. O primeiro custa R$ 9 mil, enquanto o segundo sai pelo valor de R$ 3 mil.

"O tratamento dispõe de duas opções de aplicadores: linha e caneta. É ideal para quem busca um rejuvenescimento em multicamadas, abertura de olhar, emagrecimento facial, melhora do contorno, tratamento de rugas e linhas finas, efeito lifting, melhora da flacidez através do estímulo de colágeno", explicou a dermatologista a respeito do Liftera. O produto possui a tecnologia de ultrassom micro e macrofocado e, por isso, consegue tratar a pele do paciente sem causar danos nocivos.



"Através dessa tecnologia, podemos obter ótimos resultados nos tratamentos de até 25 queixas, entre elas: melasma, rosácea, rejuvenescimento da pele, acne inflamatória, estrias, cicatrizes, redução dos poros, vasos e telangiectasia, manchas vinho do porto (marca de nascença que resultam de uma malformação capilar, ou seja, de uma dilatação de pequenos vasos sanguíneos na pele), hemangioma, psoríase, verrugas", disse ela sobre o Adva, um dos lasers mais conceituados do mercado.

Mesmo com inúmeros procedimentos estéticos, Mari Gonzalez garante que não se restringe de forma alguma. “Tenho nutricionista e bastante consciência em relação aos alimentos. Gosto de comer saudável e isso já é ótimo. Como muita salada, legume, proteína e também carboidrato. Mas me permito comer uma besteira, sim, porque sou zero radical da minha vida. Amo um doce! É o que me faz sair um pouco da linha.”

