Reprodução Shantal vê 'sinal divino' inusitado durante banho: 'Espermatozoide'

A influenciadora Shantal Verdelho chamou atenção nesta quarta-feira (19) ao contar um relato para lá de inusitado. Durante o banho, a empresária afirmou que recebeu um sinal divino no formato de espermatozoide, simbolizando que o marido Mateus Verdelho não deveria fazer vasectomia.



Através dos Stories do Instagram, Shantal dividiu a intimidade com os seguidores. "Saí até molhada, de toalha, mas vejam se eu estou louca ou certa. Foi tudo tão maravilhoso no meu parto, puerpério está sendo maravilhoso, tudo lindo, perfeito. Eu falei 'Deus, será que o Mateus faz vasectomia mesmo? Será que daqui a cinco anos, quando eu estiver com quarenta, não vou estar com saudade de um bebê? O que você acha, Deus? Me dê um sinal'", explicou ela.

Na sequência, a influenciadora mostrou e apontou para o vidro do box, onde estava algumas manchas brancas. "Isso não parece um monte de espermatozoide escorrendo até um óvulo? Olhei e falei 'é um sinal para um colocar DIU e não fazer vasectomia no Mateus'", concluiu.

Nas redes sociais, no entanto, a publicação de Shantal dividiu opiniões. "Lava o box que o sinal vai embora", escreveu uma internauta de forma sarcástica. "O sinal é você lavar seu box porque tá sujo mesmo", concordou uma segunda.

"É só o seu subconsciente te mostrando que você quer ser mãe de mais filhos e está esperando um sinal do céu para te confortar que essa é a melhor decisão.

Se tem dúvidas e precisa de sinal, coloca o DIU e espere o tempo para ver se querem mais, mas quando tem certeza já faz a vasectomia e nem com sinal divino deseja mais", aconselhou outra.

Tá precisando de um milagre? Tenha paciência, Deus está ocupado desenhando espermatozoides no box do banheiro da Shantal 😂😅 pic.twitter.com/QMrEMSGwtl — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) June 19, 2024