Marcelo Cosme, apresentador do telejornal "Em Pauta", da GloboNews, surpreendeu os internautas nesta quarta-feira (19) ao mostrar o resultado do transplante capilar. Ao que indica, o jornalista estava incomodado com regiões de calvície no couro cabeludo.

No Instagram, Marcelo Cosme compartilhou uma foto em que aparece com o cabelo bem curto. "O menos de hoje é o mais de amanhã! Agora é esperar crescer!", destacou, confirmando nos comentários ter passado pelo procedimento estético.

Quem não deixou de fazer graça com a situação foram os colegas da emissora. "Quero ver deixar até o ombro…", brincou a apresentadora da GloboNews.

O comentarista Octavio Guedes também entrou na brincadeira. "Já tá maior do que o do Dapieve", escreveu mencionando o jornalista Arthur Dapieve, que é careca.

Marcelo Cosme antes do transplante capilar Reprodução Apresentador da GloboNews faz transplante capilar; veja antes e depois Reprodução Marcelo Cosme depois do transplante capilar Reprodução