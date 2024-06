Reprodução/Instagram Lulu Santos surge pela primeira vez após 'combo de doenças'; vídeo

Nesta quarta-feira (19), o cantor Lulu Santos, de 71 anos, surgiu pela primeira vez após precisar ser hospitalizado devido um complexo quadro de saúde. Há cerca de duas semanas, o artista foi diagnosticado com influenza A e posteriormente dengue e gastroenterite aguda, uma inflamação no intestino.



Através do Instagram, Lulu Santos publicou um vídeo para agradecer o carinho dos fãs e tranquilizar sobre o estado de saúde. "Salve, pessoal. Estou aqui hoje exclusivamente para agradecer pela quantidade de mensagens de carinho, de conforto, de melhoras que eu recebi por ocasião desse combo de doenças que eu tive", iniciou.

"Foi estranho, foi duro, mas teria sido muito mais difícil sem esse carinho, sem essa vibração positiva, sem esse querer estar junto e bem. Fico muito agraciado. Me sinto muito privilegiado pelo seu amor e retribuo, obrigado", completou.

Nos comentários, internautas e famosos celebraram a recuperação do cantor. "Amo amo amo!!! Que bom que você está bem querido!!!", apontou um fã. "Que maravilha!!! Beijos mil", escreveu Patricia Pillar. "TE AMAMOS DEMAIS, LULU!", dedicou Zélia Duncan.





Lulu Santos é diagnosticado com dengue após gastroenterite e influenza



O cantor e compositor Lulu Santos foi diagnosticado com dengue, segundo comunicado divulgado na quinta-feira (13). Antes da doença viral, o músico já havia recebido o diagnóstico de uma gastroenterite e de uma influenza A.

O ex-técnico vocal do "The Voice Brasil" ganhou alta hospitalar nesta segunda-feira (10). Ele estava internado desde sexta-feira (7), na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. O artista cancelou compromissos, como uma apresentação no "João Rock", desde então.

"Após alta médica na última segunda-feira (10), o cantor Lulu Santos segue em recuperação, em casa, das complicações de um quadro de gastroenterite aguda e influenza A. O músico também foi diagnosticado com dengue e, por orientação médica, seguirá o tratamento em repouso absoluto por mais alguns dias, com a necessidade de adiar sua agenda de shows deste final de semana: sexta-feira (14), em Sorocaba/SP, e no sábado (15), em Campinas/SP.", inicia o comunicado.

"Esses shows serão remarcados para os dias 04/10, em Sorocaba, e 05/10, em Campinas. Informamos que o ingresso é válido para a nova data, mas quem optar em seguir com a devolução pedimos para entrar em contato no e-mail: [email protected]. A devolução será feita na mesma plataforma de pagamento da compra de ingresso", acrescenta.