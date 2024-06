Reprodução Ex-BBB Carol Peixinho revela se tem planos de engravidar de Thiaguinho

A ex-BBB Carol Peixinho, de 39 anos, tem planos de aumentar a família com o cantor Thiaguinho. Juntos há quase três anos, o casal quer ter filhos e também subir ao altar. O desejo da influenciadora foi revelado em uma entrevista recente ao Gshow.



Carol Peixinho e o pagodeiro Thiaguinho, ambos sem filhos, pretendem ter herdeiros em planejamento de curto prazo. "Está a caminho. É um sonho ser mãe, nunca tive essa pressa ou sonho de ser mãe jovem. No auge dos meus quase 40 anos, estou na minha melhor fase. É um dos sonhos de vida e vai rolar", enfatizou a ex-BBB.

De acordo com ela, ter a oportunidade de acompanhar o crescimento das sobrinhas fez com que o desejo da maternidade se aflorasse ainda mais. "É gostoso vivenciar o nascimento delas, sou muito presente, isso aflora bastante. Temos aquele test drive para saber se é isso mesmo, e é", revelou.

Além dos filhos, Peixinho também mantém o sonho de casar vivo. Na entrevista, ela citou o fato de Thiaguinho já ter sido casado por quatro anos com a atriz e apresentadora Fernanda Souza. O relacionamento chegou ao fim em 2019.

"Tenho vontade e ele também, apesar de ele já ter casado uma vez. Não acho que tem que ter uma ordem, a ordem dos fatos não altera. Mas a gente pensa em casar, planejamos filho, casamento, vai vir tudo. Já é um relacionamento que sabemos bem o que queremos e tivemos o tempo de conhecer bem a pessoa".

Com quase 40 anos, a influenciadora também refletiu sobre a pressão do envelhecimento, apontando que está em paz com o relógio.

"Não tenho medo de envelhecer, procuro não ter medo dessas cobranças, principalmente em cima das mulheres. Estou envelhecendo superbem, de bem com a vida, com meus projetos sendo realizados, feliz no meu relacionamento, minha família está com saúde, medo de quê? Envelhecer faz parte, já curti tanto. Estou chegando nos 40 anos e vivi tudo, morei fora, fui baladeira, fui low-profile, estou muito feliz, tenho zero medo de envelhecer", completou.

