Reprodução Amiga de Neymar, Gabily entrega romance do jogador ao rebater ataque

A cantora Gabily entregou o status de relacionamento de Neymar, um dos melhores amigos dela. Através do Instagram, a funkeira rebateu críticas que a apontava como affair do craque do Al Hilal. Em defesa, a ex-"De Férias com Ex" revelou que a relação com o jogador é apenas amizade e sinalizou que ele está compromissado.



Após uma pegadinha entre Gabily e Neymar viralizar nas redes sociais, alguns internautas relembraram o envolvimento amoroso do jogador com a funkeiro. Em uma publicação sobre o caso, um rapaz insinuou que o atleta estaria querendo ter relações sexuais com a amiga.

Como resposta, a cantora apontou que o comentário foi desrespeitoso. "Cara, vai se f#der. Ele é um dos meus melhores amigos, e hoje tem um relacionamento, para de falar m#rda", rebateu, entregando que o jogador não está mais solteiro.

As especulações apontam para a reconciliação de Neymar com a ex-noiva Bruna Biancardi, quem também é mãe de sua filha Mavie, de 8 meses.

Na quarta-feira (12), data celebrada o Dia dos Namorados, Neymar e Bruna Biancardi passaram a tarde juntos na companhia de um pequeno grupo de amigos.

Neymar Jr e Mavie Reprodução: Instagram Neymar Jr e Mavie Reprodução: Instagram Neymar Jr e Mavie Reprodução: Instagram Neymar Jr, Mavie e Bruna Biancardi Reprodução: Instagram Neymar Jr e família Reprodução: Instagram Neymar Jr e família Reprodução: Instagram Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi Reprodução: Instagram Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi Reprodução: Instagram