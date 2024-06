Reprodução/Instagram Marrone: sobrinho atualiza estado de saúde após cirurgia

Marrone recebeu alta do hospital após passar por uma cirurgia nos dois olhos na última segunda-feira (18) . O cantor foi operado para tratar um quadro de glaucoma avançado nos dois olhos.

A informação da alta foi confirmada pelo sobrinho do artista, João Guilherme. "Para quem está preocupado com meu tio, ele está ótimo, graças a Deus. A cirurgia foi ótima, ele já está em casa", disse ele nos Stories do Instagram.

O diagnóstico de Marrone foi feito durante uma consulta de rotina. A suspeita apareceu quando a dupla de Bruno passou a sentir fortes dores de cabeça.

Agora, o artista ficará afastado dos palcos por 15 dias. Os shows da dupla que já estavam marcados serão apresentados apenas por Bruno.





