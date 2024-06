Reprodução YouTube Hiram Kasten

Morreu neste domingo (16) o ator e comediante Hiram Kasten , de 71 anos. A morte foi anunciada em sua página oficial no Facebook. O artista ficou conhecido mundialmente pela participação em seriados televisivos de comédia, como "Um Maluco no Pedaço" e "Eu, a Patroa e as Crianças".





Hiram lutava contra um câncer de próstata. Segundo o site "TMZ", o intérprete ganhará homenagens e cerimônias fúnebres em Los Angeles e também em Nova York. Kasten tinha apenas uma filha, Millicent, fruto da relação com Diana Kasten. O casal estava junto há 38 anos.





Embora tenha se destacado pela atuação em seriados televisivos, o artista conciliava a carreira cênica com a de comediante. Entre as décadas de 1970 e 1980, o ator se dividia entre as gravações em sets de filmagens com a agenda de stand ups.





Fora as produções "Um Maluco no Pedaço" e "Eu, a Patroa e as Crianças", exibidos no Brasil pela SBT, Hiram também participou de outros seriados famosos na indústria audiovisual, a exemplo de "L.A. Law", "Brooklyn Bridge", "Mad About You" e "Curb Your Enthusiasm".

