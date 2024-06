Reprodução/redes sociais Jacqueline Laurence morreu aos 91 anos

A atriz Jacqueline Laurence morreu na madrugada desta segunda-feira (17), aos 91 anos, no Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Segundo publicado pelo G1, a unidade de saúde informou que ela teve uma parada cardíaca por volta das 2h20.

Jacqueline Juliette Laurence, nasceu na cidade de Marselha, na França, em 1932, se mudando para o Brasil ainda na adolescência, acompanhando o pai, que era jornalista.

Apesar de ter adotado o Brasil como seu lar desde então, a atriz nunca chegou a ser oficialmente naturalizada. “Aconteceu muita coisa durante a ditadura, e coisas difíceis. Nunca me naturalizei, e quando me naturalizaria, eventualidades sucederam”, declarou ao site de Heloisa Tolipan em janeiro deste ano.

“Depois, envelheci e não seria agora que me naturalizaria. Não tenho essa coisa de dizer que sou francesa. Ao contrário, sou brasileira. Podem dizer que acham o contrário, o que é natural, mas pouco me importa”, afirmou.



Ela já havia lamentado a falta de trabalho para artistas mais velhos na TV e no teatro. Normalizaram no Brasil o procedimento de não chamarem atores mais velhos. O tempo passa. Sempre foi assim, tanto no teatro e ainda mais na TV. Evidentemente existe menos trabalho para quem passou dos 60 anos. Ainda que o teatro tenha peças para mais idosos que na TV, eles refletem a vida. E é assim que acontece”, disse ela.

Sua última novela foi “Aquele Beijo”, na TV Globo, em 2012, e uma participação especial na novela “Salve-se Quem Puder”, de 2020, ambas na TV Globo. No teatro, ela atuou em “Toulouse: Meu Lugar É Aqui, Montmartre”, de 2024.

Nas redes sociais, internautas lamentaram a morte da atriz. “Querida amiga Jaqueline Laurance siga na paz e obrigado por tanto. Nossos sentimentos aos familiares”, escreveu a equipe Montenegro Talents, que fazia assessoria de imprensa da atriz.

“Mais uma Diva da dramaturgia que perdemos”, lamentou uma fã. “Esse mês de junho está sendo de grandes perdas, perdemos nossa grande Ilva Niño e agora Jaqueline Laurance… que ela siga na paz e meus sentimentos a todos os amigos e familiares”, escreveu outro admirador.

Jacqueline Laurence era irmã mais velha do jornalista Michel Laurence, morto em 2014, aos 76 anos. Ela nunca se casou e não deixou filhos. “Os namorados que tive acabaram por ser, circunstancialmente, namorados”, disse ela na mesma entrevista à Heloisa Tolipan.