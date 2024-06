Reprodução/Instagram Wanessa expulsa homem de show após gestos obscenos

Wanessa Camargo viralizou nesta segunda-feira (17) com um vídeo expulsando um homem de um show em Frutal, em Minas Gerais, após ele fazer gestos obscenos em sua direção.

A cantora percebeu a postura do homem durante a 8ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ da cidade e pediu a retirada dele do local.

"Você não pode vir num show e fazer isso. Você está desrespeitando toda uma galera que está aqui com amor, no Dia do Orgulho, meu amor, no dia que a gente está aqui celebrando e você fazendo gestos obscenos", disse ela no palco.

A filha de Zezé Di Camargo seguiu com a fala: "Não saia da sua casa se você não quer estar, não perca seu tempo. Se você não está a fim de estar aqui, vai pra casa. Retirem ele do show, por favor, porque ele não quer estar aqui", completou a artista.

"Aqui é respeito, eu respeito a comunidade há muitos anos. Se você não está a fim de estar aqui, vá para a sua casa. Ficar me xingando enquanto estou fazendo um show com todo o amor pra vocês. Ah, meu amor, não tenho medo disso não. Nenhum", concluiu.

GENTE? Um homem da plateia no show da Wanessa Camargo na Parada LGBT+ de Frutal estava fazendo gestos obscenos para a cantora e foi EXPULSO do local. pic.twitter.com/JCPIhWbZlL — UpdateCharts (@updatecharts) June 17, 2024





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp