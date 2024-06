Globo/Zé Paulo Cardeal Morre atriz Ilva Miño aos 89 anos

Morreu nesta quarta-feira (12) a atriz Ilva Niño, aos 89 anos, no Rio de Janeiro. A artista estava internada no Hospital Quali desde o dia 13 de maio, devido a uma cirurgia cardíaca.

"O Hospital Quali Ipanema confirma com pesar o falecimento da paciente Ilva Niño Mendonça, no dia 12 de junho de 2024, em decorrência de complicações respiratórias, digestivas e renais, culminando com a falência múltipla de órgãos", anunciaram.

A atriz foi casada com Luiz Mendonça, com quem teve um filho, Luiz Carlos Niño. Ambos já morreram.

Ilva esteve em mais de 30 novelas, mas ficou conhecida pelo papel da empregada Mina, em Roque Santeiro.

Entre os trabalhos da artista estão 'Pedra Sobre Pedra', 'Terra Nostra', 'Senhora do Destino', 'Alma Gêmea' e 'Cordel Encantado'.

