Reprodução/Instagram Isabella Santoni está em lua de mel com Henrique Blecher

Isabella Santoni compartilhou alguns detalhes de sua lua de mel com o empresário Henrique Blecher, com quem se casou no início de junho. O casal ficará hospedado por oito dias em um iate, e a atriz mostrou alguns detalhes em suas redes sociais nesta segunda-feira (17).

“Esse é o melhor marido do mundo! Hei, eu te amo!”, disse ela ao companheiro, em um vídeo publicado nos stories, que ele respondeu: “Eu também te amo!”

Na parte interna do iate, Isabella mostrou a decoração, com balões brancos e dourados, além de pétalas de rosa espalhadas pela cama. “Nossa casa pelos próximos 8 dias. Bora navegar”, escreveu.

Isabella Santoni em lua de mel com Henrique Blecher pic.twitter.com/mksHzVbNhy — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) June 17, 2024

Em outra publicação, a atriz aparece de biquíni azul em uma praia rochosa. “Mulher surreal de linda”, escreveu uma admiradora. “Que saída de praia linda! Essa água… curta muito aí sereia”, escreveu um fã. “Que linda fotos perfeitas”, comentou outra pessoa.

Na noite anterior, os recém-casados tiveram um jantar romântico em um restaurante na cidade de Dubrovnik, na Croácia. A atriz ficou encantada com a arquitetura local. “Me sentindo na Roma antiga”, disse ela.

