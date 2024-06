Reprodução/Instagram Lara Jucá publica ensaio sensual e recebe elogios nas redes sociais

A influenciadora Lara Jucá arrancou elogios de seus seguidores, na tarde de domingo (16), ao compartilhar um ensaio de biquíni em cenário paradisíaco nas Ilhas Maldivas.

Usando um biquíni vermelho fio-dental e segurando uma boia, a modelo legendou: “Want me to save your life?” (“Quer que eu salve a sua vida?”, em português).

Nos comentários, uma fã respondeu: “Opa! Acho que estou me afogando”. “As sereias H2O choram porque são fantasia e você é a real sereia”, escreveu outra. “Ainda mais linda com os cachos”, disse uma terceira. “Amor você é perfeita”, elogiou outra.

Lara Jucá exibe corpo escultural em fotos Reprodução/Instagram Lara Jucá, posa de fio-dental nas Maldivas Reprodução/Instagram Lara arrancou elogios de seus seguidores Reprodução/Instagram Influenciadora esbanjou sensualidade nas fotos Reprodução/Instagram





Término conturbado

Reprodução / Instagram Orochi negou traição a ex e se envolveu em treta com a família

Lara Jucá é ex-namorada do rapper Orochi, em novembro do ano passado o cantor se envolveu em uma briga com ela, com a própria mãe, com a madrasta e até a ex-sogra, após ter sido acusado de traição, que ele negou ter acontecido.

Orochi compartilhou prints de uma conversa com a jovem que o acusou, afirmando que a família não deveria se envolver. "Ninguém tem que se meter. Relacionamento é a dois... vocês estão falando que não fui homem, que fui moleque. Eu só tomei a decisão de terminar meu relacionamento. Só Deus sabe o que a gente passa dentro de casa e por que tomamos nossas decisões”, disse à época.

A treta começou quando Orochi foi alvo de um vídeo de uma conversa entre ele e outra mulher, que ele afirma ter sido editado e até ter conversado com Lara sobre o assunto. "Ninguém chega com um argumento plausível, uma coisa concreta. Vocês ficam acreditando em tudo que falam", disse o rapper.

"Minha família tá confundindo a p*rra toda, tá se esquecendo do fardo que eu carrego, tirei a família da m*rda quando eu tinha 17 anos de idade e saí de casa prometendo voltar pra casa com a melhoria... bagulho tá refletindo em mim erradão..... eu sou certo pelo certo, se eu pudesse tirar celular de muita gente eu tirava, e f*da...”, concluiu.

Já em março deste ano, o rapper, que mostra uma vida de ostentação nas redes sociais, apareceu curtindo em uma casa noturna de Nova York, nos Estados Unidos, com uma stripper em seu colo, enquanto ele colocava notas de dólar na calcinha dela. A publicação foi vista pelos internautas como uma indireta para Lara Jucá.