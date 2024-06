Reprodução Instagram - 17.6.2024 Cacá Werneck faz topless

Ao lado de Monique Evans, de 67 anos, a DJ Cacá Werneck, de 40, tem aproveitado os dias de descanso e romance em Ibiza. No último domingo (16), ela usou as redes sociais para compartilhar cliques ousados.



Sem sutiã e camiseta, Werneck fez topless no arquipélago da Espanha, situado no Mar Mediterrâneo. Na legenda da postagem feita no Instagram, a DJ celebrou a ida à Ibiza com a mãe de Barbara Evans.



“Depois de 10 anos, realizei meu sonho de estar com meu amor, Monique Evans, em IBIZA! Não queria que esses dias acabassem nunca mais! Todos os momentos com ela se tornam inesquecíveis! Te amo, minha nique”, escreveu ela.



Casório

Monique e Cacá oficializaram a relação no dia 16 de maio. A cerimônia ocorreu em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Para curtir a lua de mel, as recém-casadas já passaram pela Espanha, Barcelona e França.

Monique Evans usou vestido; Cacá Werneck apostou em um terno Reprodução Instagram - 17.5.2024 Monique Evans e Cacá Werneck no altar Reprodução Instagram - 17.5.2024 Monique Evans e Cacá oficializam união Reprodução Instagram - 17.5.2024 Monique Evans exibe penteado para casório Reprodução Instagram - 17.5.2024 Noivas se casaram na última quinta-feira (16) Reprodução Instagram - 17.5.2024 Matrimônio contou com convidados famosos e anônimos Reprodução Instagram - 17.5.2024 Bárbara Evans abraça madrastra, Cacá Werneck Reprodução Instagram - 17.5.2024 Bárbara Evans leva mãe ao altar Reprodução Instagram - 17.5.2024 Bárbara Evans apostou em vestido longo bege Reprodução Instagram - 17.5.2024 Parte das refeições servidas no casamento Reprodução Instagram - 17.5.2024 Bárbara Evans leva mãe ao altar Reprodução Instagram - 17.5.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp