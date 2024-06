Reprodução/Globo Ana Maria Braga se emociona com cena de morte no Rio Grande do Sul

Nesta terça-feira (4), Ana Maria Braga chorou ao vivo no Mais Você ao falar da tragédia no Rio Grande do Sul. A cena do resgate de um homem na enchente levou a apresentadora às lágrimas.

Enquanto conversava com Ernesto Paglia sobre os fenômenos climáticos, o programa exibiu um vídeo de dois homens que se abrigavam em cima de um telhado na cidade de Passe de Estrela.

Identificados como João e Fabiano, eles seriam socorridos pelo helicóptero da Defesa Civil. Fabiano foi o primeiro a ser resgatado, mas quando a equipe estava prestes a salvar João, o telhado desabou e ele desapareceu na correnteza.

O repórter seguiu a transmissão comentando as mudanças naturais do estado. "O Rio Grande do Sul perdeu 22% da vegetação nativa, entre 1985 até dois anos atrás. Na Bacia do Guaíba, 26% de perda. Isso faz com que a velocidade de enchentes como essa seja cada vez maior e mais devastadora", explicou.

Com lágrimas nos olhos, a veterana comentou a reportagem. "Eu vou deixar uma pergunta aqui, que eu vou para o intervalo comercial, mas é: o que eu, você, ele, ela... O que a gente pode fazer?", questionou.

