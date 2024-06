Reprodução: Instagram O casal fez uma festa junina para comemorar com a filha Lua

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer fizeram uma festa junina no último sábado (15) e divulgaram o resultado com um vídeo nas redes sociais do casal. "Eita coisa boa, sô! Arraiá da família Tube", escreveu a blogueira.

No registro, o casal aparece trajado com roupas juninas enquanto brincam com a filha com ativações típicas de arraiás juninos. Antes da postagem, Viih Tube mostrou alguns detalhes de como seria o evento.

"Já estou pronta, vou mostrar como estão as coisas para vocês aqui. Vou começar mostrando as brincadeiras que mostrei fazendo ontem. Vou mostrar como ficou e as recompensas e depois eu mostro o resto", iniciou.

"Primeiro tem o 'coloque o Rabo no Burro', é só para quem bebe, essa. Tem jogo de argolas, o peixe da pescaria. Tem a boca do palhaco e a bola na lata. Também fiz um correio elegante", detalhou ela.

Viih Tube e Eliezer são pais de uma menina, Lua Di Felice. Eles estão esperando o segundo filho, Ravi. O casal se conheceu pessoalmente em maio de 2022. Em setembro do mesmo ano, a youtuber engravidou do ex-BBB. No ano de 2023, em março, os dois se casaram no papel.

