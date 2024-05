Reprodução/Instagram Viih Tube e Eliezer revelam nome do segundo filho; saiba qual

Neste sábado (25), Viih Tube e Eliezer revelaram o nome do segundo filho através de um vídeo divertido com a filha, Lua.

Entre as opções estavam Sol, Noah, Ravi e Luan, e para revelar eles estouraram balões entregando que o escolhido foi Ravi.

Nas imagens, o trio dança com os personagens do canal infantil lançado por eles, onde cada um deles segura um balão com as opções. No fim, todos foram estourados, deixando apenas Ravi.

Junto com o vídeo, o casal divulgou o perfil do Instagram do filho: pequenoravi.

Vale ressaltar que o significado de Ravi é Sol ou Deus do Sol, assim os nomes dos herdeiros formam Lua e Sol.

Viih Tube relata sangramento durante gravidez

Viih Tube veio às redes sociais relatar um susto que passou um grande susto após contrair uma virose durante uma viagem a Porto de Galinhas, em Pernambuco. Ela contou que teve um descolamento de placenta , que começou com um sangramento intenso durante uma reunião.

Após ver o sangramento, Viih Tube diz que correu para a maternidade onde deu à luz sua filha Lua, e onde está fazendo todos os exames para atual gestação. Ela agradece a toda a equipe médica que prontamente se mobilizou para realizar um ultrassom e confirmar que o bebê estava saudável e não corria riscos.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !