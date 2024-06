Reprodução Ross William Wild é acusado de estuprar três mulheres





O cantor Ross William Wild, cujo nome verdadeiro é Ross Davidson, foi acusado de estuprar três mulheres e filmar as agressões sexuais contra as vítimas. O escocês, que fazia parte do grupo Spandau Ballet, teria abusado sexualmente das mulheres enquanto elas dormiam.



A abertura do julgamento do cantor começou nesta terça-feira (11) no tribunal de Wood Green, em Londres. O primeiro caso teria acontecido no ano de 2013, em seu apartamento, em Finchley, no norte de Londres. Na ocasião, o cantor teria brigado com uma das mulheres que conheceu em um show antes do estupro.

A mulher alega que se recorda das mãos de Ross em seus seios quando acordou assustada com a agressão sexual, e afirma que se sentiu tratada como uma 'escrava sexual'.

Após ter sido estuprada, a vítima correu para o banheiro e ligou para a mãe sussurrando os detalhes do episódio.

Outra mulher diz ter sido estuprada em 2015, após ter conhecido o cantor em um site de relacionamento. O ataque, neste caso, também teria acontecido enquanto a vítima estava dormindo.

Wild foi preso em sua própria casa em 30 de março de 2021, e foi questionado sobre um dos supostos casos de estupro e os vídeos. Ele negou as acusações e disse que "tudo foi consensual". O julgamento sobre o caso segue em andamento.