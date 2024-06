Reprodução/Instagram Maria Cândida disse que já não acreditava mais no amor a dois, devido a suas más esperiências do passado

A apresentadora Maria Cândida celebrou o Dia dos Namorados, na quarta-feira (12), de uma maneira digna de cinema. Ela anunciou seu noivado com um homem que foi apaixonado por ela quando ainda estavam no colégio, há quase 40 anos.

"Fiquei noiva. Sim. Aproveitei a data dos namorados para contar. Tenho vídeos que falo: 'não caso nunca mais' no meu canal do YouTube. Mudei de opinião? Sim e não”, começou a jornalista em uma publicação no Instagram.

“Eu falei que não casaria mais no formato tradicional de mesma casa, rotina e tal… Realmente, pelo menos por enquanto, não é para mim. Não me vejo mais nesse formato. Mas me descobri amando e não vejo sentido em não viver tudo isso. Foi lento, aos poucos, sem pressa", explicou ela, afirmando que já havia desacreditado no amor.

"Tinha perdido a crença no amor, na vida a dois, com o tanto que vejo de sacanagem por aí. Fui muito sacaneada. Homens tóxicos. Verbalizo isso o tempo todo e vou continuar. A maioria não é legal. E saibam detectar!!! Ou pelo menos tentem…", continuou ela.

"O meu noivo me procurou ano passado. Ele me via no colégio, quando eu tinha 14 anos, e por timidez nunca falou comigo. Eu não o conhecia e também não lembrava dele. Mas depois de 40 anos, ele tomou coragem e me mandou mensagem", disse ela, explicando o motivo de nunca ter exposto sua relação nas redes sociais.

"Por que não falei por aqui antes? Porque já fiz isso uma vez e deu tudo errado. Não quero mais expor minha vida em detalhes. Claro que um dia haverá uma foto aqui e ali. Mas quero me preservar e preservar a relação", completou Maria Cândida,

"Não acreditava mais no amor a dois. Mas aos 52 anos, chegou. E celebro honrando esse momento que a vida me reservou, em meio a tantas mudanças. De jornalista à empresária da minha vida, dos meus negócios, de tudo que acredito. E agora, noiva!!!! Te amo, noivo!", finalizou ela, sem revelar nome ou rosto do amado.

Em seus stories, ela comemorou mostrando uma foto com as alianças. "E aí vai. Nossas alianças trocadas. Momento lindo!!! Platina, simples, combina com tudo. Amei".