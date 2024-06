Reprodução: Instagram Apresentadora celebrou o aniversário de 48 anos antecipadamente

A influenciadora Ticiane Pinheiro comemorou, na última quinta-feira (13), o aniversário de 48 anos com uma festa antecipada. "Um pouquinho da minha festa de aniversário antecipada!!! Obrigada Deinha pela organização e decoração maravilhosa. Você sempre arrasa muito", iniciou ela na legenda da postagem que fez nesta sexta (14).

"Foi incrível! Obrigada a toda minha família e amigas pela presença. Vocês fizeram o meu dia ser mais animado e feliz! Amo vocês!", disse Pinheiro. Famosos, como a cantora Wanessa, compareceram ao evento em homenagem à amiga.





Nos comentários da postagem, os seguidores da apresentadora a felicitaram. "Tudo lindo! E a dona da festa radiante. Não tem essa de roubar a cena: a mais animada e divertida das festas da Tici é ela mesma! Amei o look também", comentou uma internauta.

"Festa linda! Igual vc!", enalteceu uma segunda. "Só amor. É o que você merece!", acrescentou uma terceira. "Tici, você respira alegria. Adoro seu astral! Sempre esbanjando amor e alegria por onde passa. Você é um raio de luz", aclamou uma terceira

