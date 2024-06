Reprodução: Instagram Atriz celebrou os 12 anos da filha nesta sexta (14)

A atriz Mel Lisboa divulgou, nesta sexta-feira (14), fotos raras ao lado dos filhos Bernardo e Clarice para comemorar o aniversário de 12 anos da filha. "Hoje o dia é todo seu, Clarice, minha filha. Era dia 14/06 e eu sentia as primeiras dores do parto", iniciou ela.

"Algumas horas depois viria ao mundo essa garota (sagarota) esperta, já de olhos abertos querendo absorver tudo que esse mundão tem para oferecer", prosseguiu Mel Lisboa.





"Hoje, uma moça, Clarice segue nas suas descobertas e no processo de se tornar ela mesma. Cada dia mais comunicativa, inteligente, linda, charmosa. Feliz dia, feliz vida! Obrigada por me ensinar tanto. Te amo infinito", finalizou.

A artista Mel Lisboa voltou aos teatros como Rita Lee após 10 anos do musical "Rita Lee Mora ao Lado", quando a interpretou pela primeira vez. Com base na autobiografia da Rainha do Rock, o musical conta a história da musicista, que lançou músicas de sucesso como "Lança Perfume" e "Mania de Você".

