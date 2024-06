Reprodução: Instagram Desde 2020, a autora publica ofensas à comunidade trans nas redes sociais

J.K. Rowling, autora da saga de fantasia "Harry Potter", criticou os atores Daniel Radcliffe e Emma Watson após ambos se posicionarem contra os atos de transfobia da britânica. Sem citar nomes, ela falou a respeito da posição dos astros frente às declarações de Rowling.

Em entrevista a Times, a escritora avaliou as críticas que recebeu do elenco de Harry Potter após as falas transfóbicas. "Aqueles horrorizados com minha posição frequentemente falham em compreender o quão verdadeiramente desprezível eu acho a deles. Tenho visto ‘nenhum debate’ se tornar o slogan daqueles que antes se apresentavam como defensores da liberdade de expressão", comentou ela.

"Tenho testemunhado homens supostamente progressistas argumentando que mulheres não existem como uma classe biológica observável e não merecem direitos baseados em biologia. Eles se afastaram e me abandonaram publicamente. Estão horrorizados com a minha posição e não conseguem entender o quão desprezível eu considero a posição deles", finalizou.

Como tudo começou

As falas controversas de J.K. Rowling ganharam espaço a partir de 2020, quando a autora declarou seu posicionamento no X, antigo Twitter. "Se sexo não é real, não existe atração entre pessoas do mesmo sexo. Se sexo não é real, a realidade vivida por mulheres ao redor do mundo é apagada. Conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo remove a habilidade de muitos discutirem suas vidas de forma significativa. Não é ódio dizer a verdade", disse.

"Respeito o direito de todas as pessoas trans de viverem da maneira que lhes pareça autêntica e mais confortável. Protestaria com vocês se vocês fossem discriminados por serem trans. Ao mesmo tempo, minha vida foi moldada pelo fato de eu ser mulher. Não acredito que seja odioso dizer isso".

A autora não reconhece a identificação das mulheres transsexuais como pertencentes ao sexo feminino. Em resposta ao posicionamento de Rowling, Daniel Radcliffe, protagonista dos filmes de Harry Potter, saiu em defesa da comunidade trans.

"Mulheres trans são mulheres. Qualquer afirmação que diga o contrário apaga a identidade e a dignidade da população trans e vai contra todos os conselhos dados por associações de profissionais de saúde, que sabem muito mais sobre o assunto do que eu ou a Jo. De acordo com o Trevor Project, 78% da juventude trans e não-binária é vítima de discriminação por sua identidade de gênero. É evidente que precisamos fazer mais para apoiar as pessoas trans e não-binárias, não invalidar suas identidades e causar mais dano", argumentou ele.

A atriz Emma Watson, que interpretou a personagem Hermione Granger nos oito filmes da saga, também se pronunciou contra as falas transfóbicas da autora. "As pessoas trans são o que dizem ser e merecem viver suas vidas sem serem constantemente questionadas ou informadas de que não são quem dizem ser. Quero que meus seguidores trans saibam que eu, e tantas outras pessoas ao redor do mundo, te vemos, o respeitamos e te amamos por quem você é", defendeu.

