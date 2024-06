Reprodução/Instagram Jessica Alba em premiere de seu novo fime, Trigger Warning , para a Netflix

Casada há 16 anos com o produtor de cinema Cash Warren, Jessica Alba revelou qual é o seu segredo para uma relação harmoniosa e um “casamento de sucesso”. E entrevista à revista People, a atriz disse que é preciso “fazer escolhas” e colocar o parceiro como prioridade, o que deve ser mútuo.

“É algo que você realmente precisa fazer uma escolha”, disse ela. "Você realmente precisa encontrar tempo para reservar tempo um para o outro."

A atriz conta que, mesmo com as agendas lotadas, ela e o marido aproveitam todo o tempo livre ficarem juntos. “É importante apenas saber que temos que ser uma prioridade, e aproveitar esses momentos para nos vermos e darmos uma risadinha e não estarmos no telefone e apenas realmente nos conectar."

Para ela, também é importante sempre manter as coisas em perspectiva em relação ao seu casamento, nos melhores e piores momentos. “Olhamos em volta e pensamos: 'Na verdade, na pior das hipóteses, ainda estou melhor com você'”, ponderou a atriz. “Você tem que olhar para cima e dizer: 'Minha vida seria melhor se não estivéssemos juntos?' E toda vez é 'Não'. Somos amigos, sabe?"

Além do casal, ela disse ser fundamental passar um tempo em família. “Fomos ao Monster Jam, e as meninas e eu estávamos fora do nosso ambiente, mas Hayes estava muito animado para nos mostrar tudo. Ele conhecia todos os carros, pilotos e estatísticas”, contou a atriz.

“Ter esse cara de 6 anos, que quase sempre trazemos para o nosso ambiente, se sentindo tão confiante foi a coisa mais fofa de todas”, continuou atriz, que é mãe de três filhos, Honor Marie, de 16 anos, Haven, de 12, e Hayes, de 6, frutos de seu casamento com Warren.

