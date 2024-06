Matt Porteous Kate Middleton quebra silêncio após revelação de diagnóstico de câncer

Kate Middleton apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (14) para confirmar a primeira aparição pública desde o diagnóstico de câncer, anunciado publicamente no dia 22 de março .

A princesa de Gales estará no evento comemorativo do Rei Charles III, o Trooping the Colour, que acontece no sábado (15), em Londres.

"Fiquei impressionada com todas as amáveis ​​​​mensagens de apoio e incentivo ao longo dos últimos meses. Realmente fez o mundo diferença para William e para mim e ajudou a nós dois através de alguns dos momentos mais difíceis. Estou fazendo bons progressos, mas como qualquer pessoa que esteja passando a quimioterapia saberá, há dias bons e ruins", começou ela.

A esposa do príncipe William comentou os próximos passos do tratamento. "Naqueles dias ruins você se sente fraco, cansado e tem de ceder ao descanso do seu corpo. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo o sentimento bem. Meu tratamento está em andamento e durará mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bem, é uma alegria envolver-se com a vida escolar, dedicar tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a fazer um pouco de trabalho em casa".

Na sequência, ela detalhou a presença no evento. "Estou ansiosa para participar do desfile de aniversário do rei neste fim de semana com minha família e espero me juntar a alguns compromissos públicos durante o verão, mas igualmente sabendo que ainda não estou fora de perigo".

"Estou aprendendo a ser paciente, especialmente com a incerteza. Aceitando cada dia como ele vem, ouvindo meu corpo e me permitindo aproveitar esse tempo tão necessário para curar. Muito obrigado pela sua compreensão contínua e a todos vocês que tão corajosamente compartilharam suas histórias comigo", concluiu ela.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp