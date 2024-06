Reprodução: Instagram Filho de Fábio Jr foi um dos finalistas do BBB 21

O ex- BBB Fiuk publicou um vídeo em busca de uma namorada na última quarta (13) e deu o que falar nas redes sociais. O cantor, que estava envolvido em um possível affair com a influenciadora Deolane Bezerra , afirmou na legenda da postagem que é melhor fazer o pedido "antes tarde do que nunca".



"Como a vida é engraçada, era um sonho ser pai, com 25 achava que estaria tranquilo, casado, com família.. E olha a realidade, 33 anos na cara, solteiro, sem filho", iniciou o filho de Fábio Jr.

"Acredito que vai chegar minha hora. Inclusive, você menina, mulher que está procurando um bom partido, um partido um pouco diferente, peculiar, eu estou aqui na área, deixa um recadinho", brincou.

Assista o vídeo do momento:









Nos comentários da publicação, famosos e seguidores do cantor se divertiram com o momento. "Passada", disse Deolane Bezerra. "O importante é tentar", avaliou uma internauta. "Na hora certa você vai encontrar a sua cara metade e construir a sua vida", opinou uma segunda. "Bora procurar uma namorada para você, Fiuk. Interessadas enviar currículo", ironizou um terceiro.

